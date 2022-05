Bonus 200 euro

Bonus 200 euro per tamponare il caro-prezzi: a luglio per pensionati, dipendenti e autonomi

Il governo ha previsto un contirbuto da 200 euro per i redditi inferiori a 35 mila euro. Ecco di che cosa si tratta e come funzionerą la misura.

Tra gli interventi principali per tamponare il caro-prezzi, il governo ha previsto un contirbuto da 200 euro per i redditi inferiori a 35 mila euro. Ecco di che cosa si tratta e come funzionerà la misura.

Che cos'è il bonus da 200 euro?

Il bonus 200 euro è un assegno "una tantum" pensato dal governo per compensare la perdita di potere d’acquisto delle famiglie a causa di un’inflazione giunta al 6,2%. È destinato a una platea di circa 28 milioni di persone.

A chi spetta?

Il bonus è destinato a lavoratori dipendenti, pensionati e autonomi con un reddito fino a 35mila euro. Andrà anche a tutti coloro che per il mese di giugno 2022 avranno percepito l’indennità di disoccupazione o la Naspi e ai percettori del reddito di cittadinanza.

Quando verrà erogato?

Dovrebbe entrare in busta paga a luglio per i lavori dipendenti. Ai pensionati la somma sarà erogata direttamente dall’Inps, sempre negli assegni del mese di luglio.

Autonomi: come richiederlo?

Il bonus è previsto anche per lavoratori autonomi e partite Iva, fermo restando il tetto dei 35mila euro di reddito. L’esecutivo istituisce un fondo ad hoc al Ministero del Lavoro. L’erogazione dovrebbe avvenire a luglio. Un successivo decreto del dicastero stabilirà le modalità.

E per gli stagionali?

C’è però chi rischia di rimanere beffato, anche se ha un reddito ben lontano dal limite dei 35mila euro. Si tratta dei lavoratori stagionali che, per problemi di tempistiche, potrebbero essere esclusi dal bonus.

Chi sono gli esclusi?

Ovviamente il bonus dei 200 euro varato dal governo per attenuare le conseguenze dell’inflazione non sarà riconosciuto ai lavoratori e ai pensionati che dichiarano un reddito annuo superiore al limite previsto, cioè 35mila euro.

