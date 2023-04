Bonus Trasporti 2023

Bonus trasporti 2023 da 60euro: approvate oltre 141 mila richieste

Fino alle 17 di ieri sono stati 153.408 i voucher richiesti da chi ha un reddito non superiore a 20mila euro e che hanno concluso le operazioni con successo.

Assegnati bonus trasporti per oltre 140 mila cittadini, prevalentemente giovani, per un valore di quasi 8mln di euro. Fino alle 17 di ieri, 17 aprile 2023, sono stati 153.408 i voucher richiesti da chi ha un reddito non superiore a 20mila euro e che hanno concluso le operazioni con successo.

Dati resi noti dal Ministero del Lavoro. "E' stata una giornata importante perché i cittadini che ne hanno bisogno, in tempi rapidi, hanno potuto ottenere il contributo di 60 euro per l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblici" ha detto la ministra Marina Calderone.

