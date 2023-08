caro voli

Caro Voli, Ryanair: ''Decreto ridicolo e illegale''. Fonti Mimit: ''Stupiscono dichiarazioni, disponibili a un confronto costruttivo''

''Rimaniamo disponibili a un confronto sereno e costruttivo per raggiungere soluzioni equilibrate per passeggeri e compagnie, tenendo però sempre al centro della nostra azione i diritti degli utenti'', riferiscono fonti del Mimit.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/08/2023 - 00:03:00 Letto 763 volte

"Stupiscono le dichiarazioni dell'Ad di Ryanair circa l'inesistenza di meccanismi di profilazione. Sull'uso della profilazione nella vendita dei biglietti aerei sono disponibili ampie evidenze riportate da prestigiose riviste internazionali e l'America, e dunque 'non lo Stato sovietico', indaga il fenomeno già da molti anni". Lo riferiscono fonti del Mimit, commentando le dichiarazioni dell'amministratore delegato di Ryanair, Eddie Wilson.

"Rimaniamo disponibili a un confronto sereno e costruttivo per raggiungere soluzioni equilibrate per passeggeri e compagnie, tenendo però sempre al centro della nostra azione i diritti degli utenti, in particolar modo quelli di tutte le aree meno soggette alla concorrenza perché non raggiungibili con altre forme di trasporto", aggiungono le fonti.

Ryanair critica duramente il decreto del governo sul contrasto al caro voli.

"Il decreto del governo - attacca Wilson - è una trovata da pubbliche relazioni, una roba populista. Ci hanno provato a Mosca nel 1917". E ancora: "Una norma che mi sarei aspettato dal Movimento 5 stelle, non da questo esecutivo, pro aziende. Con questo decreto io sarò costretto a ridurre i voli e le frequenze, in particolare nel periodo invernale. Lo faranno anche gli altri. E in un mercato normale, quando scende l'offerta salgono i prezzi".

L'a.d. di Ryanair è convinto che l'Europa boccerà questa norma perché è "anticoncorrenziale" e avverte che "di fronte a queste misure io ripenso la mia strategia di investimento in Italia. Questa norma porterà a tre conseguenze: ci saranno meno frequenze sulle rotte, non ci sarà ulteriore espansione in Italia e di conseguenza i biglietti costeranno di più".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Wikimedia Commons

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!