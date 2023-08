caro voli

Caro voli, Ue: ''L'Italia chiarisca sulla stretta varata dal governo''

L'Ue chiede maggiori informazioni all'Italia sul decreto varato dal governo per quanto riguarda il caro voli.

"I servizi della Commissione Ue hanno contattato le autorità italiane e attendono di ricevere informazioni più dettagliate sul contenuto preciso della misura in questione", afferma un portavoce della Commissione Ue interpellato dalla Commissione Ue sulle misure contenute nel Dl Asset per far fronte al caro voli. "La Commissione Ue sostiene misure volte a promuovere la connettività a prezzi accessibili, in linea con le norme del mercato interno dell'Ue", spiega ancora.

"La concorrenza sostenibile con la libera fissazione dei prezzi - sottolinea il portavoce della Commissione Ue - è di solito la migliore garanzia di prezzi accessibili nel mercato del trasporto aereo liberalizzato e di grande successo dell'Ue. Solo in casi specifici l'Ue - ad esempio rotte non adeguatamente servite dagli operatori di mercato, come da/per regioni remote - consente obblighi di servizio pubblico con regolamentazione dei prezzi per garantire sia la connettività territoriale che l'accessibilità, con il sostegno di fondi pubblici".

