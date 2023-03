lavoratori stranieri

Coldiretti: Un prodotto agricolo su 4 viene raccolto da lavoratori stranieri

Sono 358 mila quelli regolari, provenienti da 164 Paesi.

06/03/2023

Un prodotto agricolo su 4 viene raccolto in Italia da lavoratori stranieri. Sono 358 mila quelli regolari, provenienti da 164 Paesi, impegnati nei campi e nelle stalle. Forniscono oltre il 30% delle giornate di lavoro necessarie al settore. Lo rileva un'analisi Coldiretti Il nuovo Dpcm di programmazione transitoria dei flussi stabilisce 82.70 ingressi, in aumento sui 69.700 dell'anno precedente. Le quote per lavoro stagionale, attese principalmente nelle campagne, ammontano a 44.000 contro le 42 mila dello scorso anno.

