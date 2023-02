San Valentino

Confesercenti: per San Valentino spenderemo 71 euro a testa tra regali, fiori e cene

Nel giorno di San Valentino circa dieci milioni di italiani celebreranno romanticamente in coppia la festa degli innamorati.

Tra regali, fiori e cene al lume di candela spenderanno circa 71 euro a testa: una cifra in netta crescita rispetto agli anni precedenti e superiore (del 35% circa) anche al 2019, ultimo anno pre-pandemia. Le stime sono state fatte da Confesercenti sulla base di un sondaggio firmato Swg su un campione di mille italiani di età compresa tra i 18 e i 65 anni.

A festeggiare San Valentino quest'anno sarà il 28% dei maggiorenni, percentuale in ascesa rispetto al 24% dell'anno scorso. Tra gli innamorati, la cena romantica viene scelta del 59%, tra i quali il 62% sceglie la serata al ristorante mentre il 38% preferisce il salotto di casa.

Gettonato anche l'omaggio floreale, con il 23% degli innamorati che lo sceglie per il partner. Gli altri puntano su altri tipi di dono, in alternativa o in aggiunta al fiore. Il 26% si orienta su un prodotto di profumeria, mentre il 22% sceglie i tradizionali cioccolatini. Il 19% opta per un gioiello e il 10% per un prodotto di moda. Il 5% regala un servizio o un prodotto legato a cosmetica e benessere, il 17% sceglie altro e il 6% regala un viaggio.

Tra i fiori regalati, i più richiesti saranno i tulipani, le gerbere, gli anemoni, i ranuncoli e le orchidee. La regina della festa di San Valentino resta però la classica rosa rossa che, spiega il presidente di Assofioristi Ignazio Ferrante, "soffre quest'anno l'aumento di prezzo dovuto al caro energia". Un problema nuovo a cui, avverte, si aggiunge la vecchia questione dell'abusivismo: il 6% di chi festeggia comprerà fiori dove capita, finendo spesso per acquistare, anche inconsapevolmente, da venditori abusivi. "Per contrastarli - spiega Ferrante - serve attenzione da parte degli acquirenti, ma sarebbe necessario anche un maggiore controllo da parte delle autorità".

