Defibrillatori negli impianti sportivi pubblici e privati siciliani: via al contributo a fondo perduto

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/01/2024 - 14:25:18 Letto 783 volte

Impianti sportivi pubblici e privati, arriva un contributo a fondo perduto per consentirgli l'acquisto di defibrillatori automatici e semiautomatici.



Il via libera alla norma, tanto attesa dalle associazioni e società sportive dilettantistiche e fondamentale per garantire la tutela della salute di chi pratica lo sport, è arrivato ieri all'Ars, nel contesto della legge finanziaria approvata a sala d'Ercole, grazie ad una norma firmata dalla deputata M5S Jose Marano.



"Nonostante l’obbligo della dotazione delle apparecchiature sanitarie sia in vigore da anni e da ultimo sia stato aggiornato con legge 116/2021 – afferma Jose Marano - sono ancora parecchie le strutture sportive siciliane prive di defibrillatori automatici o semiautomatici, unici dispositivi efficaci a contrastare prontamente un arresto cardiaco improvviso. Con questa norma andiamo incontro ad un obbligo delle associazioni sportive che vivono in condizione di carenza di risorse economiche, ma, soprattutto, garantiamo maggiore sicurezza nella pratica sportiva, considerato che se l’intervento dei soccorsi è tempestivo ed è disponibile un defibrillatore, la percentuale di salvezza per chi ha un arresto cardiaco può superare il 70%”.

Fonte: M5S

Fonte Immagine: Freepik

