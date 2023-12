Derivati

Derivati, Procura Corte dei conti: la Regione Siciliana ha subito un danno da 116 milioni

Un danno da 116 milioni per i derivati stipulati nel 2005 e rinegoziati nel 2006.

Pubblicata il: 28/12/2023

Per la procura della Corte dei conti la Regione Siciliana ha subito un danno da 116 milioni per i derivati stipulati nel 2005 e rinegoziati nel 2006 in contrasto con le previsioni di legge e privi di una reale funzione di protezione dalle variazioni dei tassi.

La Regione ha estinto i derivati pagando l'importo di 13 milioni e 586 mila euro.

Per la stipula dei derivati la Regione si era affidata all'assistenza di Banca Nomura International Plc che è stata anche contraente di uno dei contratti derivati insieme a Merril Lynch, Deutsche Bank, Lehman Brothers, Bnl e Banco di Sicilia.

