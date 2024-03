lavoro

Eutalia cerca laureati: opportunità di lavoro a Palermo, Catania e Messina col POC Città metropolitane

Sono richiesti profili senior e junior sia per il team centrale che per i team locali nelle sedi delle Città Metropolitane di Napoli, Reggio Calabria, Palermo, Catania e Messina.

Pubblicata il: 11/03/2024

Eutalia, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che svolge attività di assistenza e supporto alla programmazione, attuazione e valutazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, seleziona esperti/e con la laurea per supportare l'implementazione del Piano Operativo Complementare per le città metropolitane di Palermo, Catania e Messina.

Sono richiesti profili senior e junior sia per il team centrale che per i team locali nelle sedi delle Città Metropolitane di Napoli, Reggio Calabria, Palermo, Catania e Messina. Gli/le esperti/e dovranno avere laurea, specializzazione ed esperienza pregressa – relativa agli ambiti operativi per ogni profilo e settore specifico da verificare nel bando -, relativa ad ogni fase del progetto, come programmazione, attuazione, collaudo, monitoraggio degli interventi finanziati, realizzazione di studi e pubblicazioni su materie attinenti.

La scadenza per l'invio delle candidature è il prossimo 16 marzo (bando pubblicato il primo marzo).

