lavoro

Ferrero assume Operai per gli stabilimenti in Italia

Il Gruppo ha rinnovato gli annunci di lavoro per Operai ed altre figure.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/05/2023 - 15:11:18 Letto 741 volte

Il gruppo Ferrero ha rinnovato gli annunci di lavoro riguardanti Operai ed altre figure da inserire negli stabilimenti presenti sul territorio nazionale.

Gli Operai, che dovranno essere flessibili, sensibili, precisi e attenti, con ottima manualità, orientamento al cliente e al prodotto e saper ottenere risultati brillanti, si occuperanno oltre che dei clienti, anche di produrre, assemblare, montare e confezionare i prodotti; gli Addetti alla Manutenzione del Magazzino Automatico dovranno gestire l'impianto, processare i flussi in ingresso e in uscita, monitorare l'intervento sull'impianto, gestire le spedizioni, garantire gli standard di qualità e sicurezza e la continuità dei processi e attivare l'intervento della manutenzione di stabilimento; i Manutentori Meccanici ed Elettronici dovranno eseguire attività di manutenzione preventiva e predittiva, operare sui guasti degli impianti di produzione dello stabilimento, occuparsi delle tipologie di intervento più frequenti (celle automatiche, pompe per cioccolato, magazzini automatici, macchine confezionatrici complesse); il Capo Operativo di Turno dovrà supervisionare il corretto svolgimento delle attività di variazione del codice, supportare il passaggio di consegne tra i lavoratori al cambio turno, predisporre e avviare le linee di propria competenza, identificare e proporre aree di miglioramento per le attività di propria competenza.

Lavorare nel Gruppo vuol dire entrare a far parte di un ambiente di lavoro multiculturale, innovativo e altamente gratificante, dove le persone si sentono benvenute ed apprezzate e tutte godono delle stesse opportunità.

Per verificare tutte le figure… continua a leggere.

Fonte: Edipress

Fonte Immagine: Edipress

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!