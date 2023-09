lavoro

Ferrovie dello Stato: 90 nuove assunzioni di diplomati e laureati

Il gruppo FS è alla ricerca di nuovo personale in Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/09/2023 - 10:41:40 Letto 860 volte

Ferrovie dello Stato effettuerà 90 nuove assunzioni di diplomati e laureati per diversi profili: Esperti in Appalti Pubblici, i quali dovranno predisporre la documentazione per l'affidamento degli appalti per lavori servizi e forniture, definire i fabbisogni di acquisto congiuntamente alle strutture aziendali interessate, selezionare il concorrente, gestire il processo di gara fino alla stipula del contratto e collaborare nella gestione del piano delle attività negoziali; Specialisti in Sicurezza, Ambiente e Sistemi di Gestione, che dovranno supportare l'adozione del modello di verifica e controllo interno, supportare la definizione, attuazione e mantenimento del sistema di gestione per la sicurezza del lavoro, supportare il monitoraggio della qualità di processo e il risultato nelle lavorazioni, supportare il servizio di prevenzione incendi nell'esercizio delle attività e supportare l'implementazione di politiche di sostenibilità; Assistenti alla Gestione del Rischio, che dovranno analizzare i processi aziendali, monitorare i piani di mitigazione, elaborare procedure e/o istruzioni operative in materia di risk management, svolgere analisi quantitative connesse alla valutazione e misurazione dei rischi, sviluppare modelli matematici per la stima del rischio e analizzare i project risk management nelle differenti fasi del processo; Project Engineer, che dovranno controllare lo sviluppo delle attività di progettazione, curare i rapporti con gli organismi istituzionali e soggetti terzi interessati per la valutazione e le verifiche del progetto, verificare che la realizzazione degli interventi di competenza siano congruenti alle scelte progettuali e alle normativedi settore e assicurare supporto alla direzione lavori nella revisione dei documenti costruttivi redatti in corso di realizzazione dell'opera.

Fonte: Edipress

Fonte Immagine: Edipress

