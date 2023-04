gas

Gas, nuovi aumenti: rischio stangata da 459 euro

L'allarme arriva anche dal Codacons, secondo cui ''sui prezzi dell'energia pesano ancora le speculazioni sui mercati''.

14/04/2023

Il prezzo del gas naturale ha nuovamente mostrato volatilità per il terzo e quarto trimestre in rialzo (di più del 5% e del 15% rispetto alle quotazioni per il secondo trimestre).

Lo ha riferito il presidente di Arera, Stefano Besseghini, in audizione alla Commissione Finanze della Camera. Secondo l'Unione Nazionale Consumatori, senza la reintroduzione dello sconto ora vigente sugli oneri di sistema del gas, si rischia un aumento della bolletta pari, a regime, a 459 euro su base annua.

L'allarme arriva anche dal Codacons, secondo cui "sui prezzi dell'energia pesano ancora le speculazioni sui mercati, con le quotazioni che si impennano quando aumenta la domanda da parte delle famiglie. Occorrerà in ogni caso capire come si evolveranno nei prossimi mesi le quotazioni energetiche, in un mercato caratterizzato da molta instabilità e, soprattutto, da inaccettabili speculazioni, che pesano come un macigno sulle tasche di famiglie e imprese".

