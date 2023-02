gas Russia

Gas, Urso: ''Entro quest'anno autonomi da Mosca, poi potremo fornire anche altri Paesi''

''In poco tempo diventeremo l'hub del gas europeo, anche grazie al raddoppio del TAP azero'', ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

"Entro quest'anno ci affrancheremo dalla Russia a fronte del 40% di gas che acquistavano da Mosca nel 2021 e del 16% registrato lo scorso anno. Dal prossimo anno potremo fornire anche altri Paesi e in poco tempo diventeremo l'hub del gas europeo, anche grazie al raddoppio del TAP azero". Lo ha detto al Messaggero il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, prima di partire per la missione in Azerbaigian.

