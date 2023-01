colloquio di lavoro

Le competenze relazionali nel CV: quali sono e perché inserirle?

Non solo professionalità, ma anche doti relazionali e altre competenze trasversali: ecco tutto quello che i datori di lavoro cercano e che dovrebbe essere nel CV.

Un curriculum non è fatto di sole esperienze lavorative, e questo ormai dovrebbe essere chiaro. Le competenze trasversali, per esempio, sono sempre più di spicco. Queste sono abilità composte dai tratti della tua personalità, capacità e competenze relazionali utilizzate nelle interazioni lavorative interpersonali.

Piuttosto che essere competenze apprese attraverso corsi o studi, quelle trasversali si possono appunto definire relazionali e personali in quanto sono legate al carattere di un individuo e risultano decisive in molti lavori. Alcuni esempi? Propensione alla leadership, ottima comunicazione, pensiero strategico e risoluzione dei problemi. I datori di lavoro cercano competenze trasversali nel curriculum e nella lettera di presentazione dei candidati, e queste abilità possono distinguere nettamente un profilo da un altro, fornendo informazioni sull’approccio al lavoro e sul completamento delle attività.

Ecco di seguito alcuni approfondimenti al riguardo.

Consigli per l’inserimento delle competenze trasversali nel CV

Prima di aggiungere le proprie competenze a un curriculum, il primo consiglio è quello di leggere attentamente la descrizione del lavoro in questione per vedere quali competenze sono richieste per il ruolo. In secondo luogo, può essere molto utile creare un elenco e separare le competenze in categorie in modo da poter descrivere al meglio ogni gruppo di abilità. Le competenze relazionali si possono evidenziare anche nella lettera di presentazione, non solo nel CV.

Ecco 5 principali categorie di competenze trasversali molto richieste dai datori di lavoro, pertanto da considerare per il proprio CV e per la lettera di presentazione.

Comunicazione

Sia scritte che verbali, le capacità di comunicazione sono una parte imperativa di qualsiasi posizione lavorativa. I potenziali datori di lavoro possono verificare l'efficacia delle capacità comunicative di un candidato di lavoro semplicemente leggendo un curriculum, una lettera di accompagnamento, così come durante il processo di colloquio di lavoro. La categoria delle competenze comunicative comprende:

Ascolto attivo: ascolto empatico, attento e comprensivo

Parlare in pubblico: abilità persuasive, articolate e di negoziazione

Scrittura: creativa, tecnica, orientata ai dettagli

Comunicazione non verbale: lettura del linguaggio del corpo, espressioni facciali e ascolto del tono della voce

Abilità interpersonali

I candidati che possiedono forti capacità interpersonali comunicano e interagiscono efficacemente con gli altri. La categoria delle abilità interpersonali include:

Collaborazione: affidabilità, rispetto e fiducia

Lavoro di squadra: costruzione di rapporti, ascolto e processo decisionale

Risoluzione dei conflitti: pazienza, imparzialità e intelligenza emotiva

Negoziazione: mediazione, problem solving creativo e perseveranza

Lavoro etico

All'interno di ogni settore, un datore di lavoro si aspetterà di assumere candidati in possesso di una buona etica del lavoro per portarlo a termine nel migliore dei modi. Dimostrare di avere una buona etica del lavoro può farti risaltare tra gli altri candidati. La categoria di competenze dell'etica del lavoro include:

Affidabilità: responsabile, affidabile e fiducioso

Automotivazione: indipendente, mostra iniziativa e gestione del tempo

Attenzione ai dettagli: analitica, coerente e accurata

Organizzazione: pianificazione strategica e definizione delle priorità orientata ai dettagli

Adattabilità

L'adattabilità è una soft skill che dimostra la capacità di un candidato di lavoro di adattarsi alle mutevoli circostanze sul posto di lavoro. Un dipendente adattabile sa come stabilire le priorità, motivare i dipendenti, mantenere i clienti soddisfatti e apprendere nuove tecnologie. La categoria di abilità di adattabilità include:

Flessibilità: pensiero creativo, apertura mentale e ricettività

Positività: motivazionale, giocatore di squadra e orientato agli obiettivi

Pazienza: empatia, perseveranza e cooperazione

Gestione dello stress: calmo, rilassato ed empatico

Creatività

La creatività è un'ampia capacità che incorpora molti diversi set di abilità, comprese altre abilità trasversali e tecniche. I dipendenti con creatività possono trovare nuovi modi per svolgere compiti, migliorare i processi o persino sviluppare nuove ed entusiasmanti strade da esplorare per l'azienda. La creatività può essere utilizzata in qualsiasi ruolo a qualsiasi livello.

Abilità creative correlate:

Curiosità

Imparare dagli altri

Apertura mentale

Assumersi rischi calcolati

Innovazione

Le capacità relazionali nella lettera di presentazione

Come anticipato qualche paragrafo più su, anche la lettera di accompagnamento dovrebbe includere almeno un'abilità trasversale pertinente e ben sviluppata che fornisca un contesto sul motivo per cui si risulta adatti per un lavoro. Un modo per rendere l’inserimento dell’abilità relazionale lineare è quello di aggiungerla spiegando come questa si allinea con gli obiettivi, i valori e/o la missione dell'organizzazione. Anche qui sarà quindi importante partire dalla conoscenza dell’azienda o del tipo di lavoro per cui ci si propone.

In conclusione

Mentre le competenze tecniche sono importanti per il completamento di compiti tecnici, forti competenze trasversali permettono di mostrarsi agli occhi delle aziende come il candidato ideale da assumere, mantenere e promuovere. La tecnica è infatti importante, ma ha sempre maggiore importanza e impatto anche la parte umana dei candidati, la quale è composta da tante diverse e uniche sfumature. È bene evidenziare le competenze trasversali che si possiedono in tutte le fasi del processo di ricerca di lavoro, e continuare a svilupparle una volta trovato il lavoro che si stava cercando.

