Legge di Bilancio 2024, Meloni: ''Manovra seria e realistica, non disperde le risorse''

''E' una Manovra che considero molto seria, molto realistica che non disperde risorse ma le concentra su grandi priorità'', ha detto la premier Giorgia Meloni.

16/10/2023

"Abbiamo varato la Manovra 2024, il Cdm lo ha fatto a tempo di record: poco più di un'ora a dimostrazione dell'unità di vedute del Cdm della maggioranza che sostiene il governo", ha detto Giorgia Meloni.

"La Manovra - ha proseguito il presidente del Consiglio -, vale complessivamente poco meno di 24 miliardi, frutto di 16 miliardi di extra-gettito e per il resto di tagli di spese. E' una Manovra che considero molto seria, molto realistica che non disperde risorse ma le concentra su grandi priorità continuando a seguire la visione che il governo ha messo dall'inizio del suo mandato, nonostante il quadro complesso".

"Due terzi del costo della Manovra saranno coperti in extra deficit, quindi il governo ha dovuto individuare nuove entrate o risparmi di spesa per 8 miliardi almeno. Il quadro - ha sottolineato Meloni - è chiaramente abbastanza complesso: noi nel 2024 avremo circa 13 miliardi euro di maggiori interessi sul debito, da pagare in forza delle decisioni assunte dalla Bce, e circa 20 di superbonus. L'aumento dei tassi e il superbonus fanno complessivamente più della Manovra di bilancio".

