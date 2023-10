Legge di Bilancio

Manovra 2024, Bonomi: ''Legge ragionevole, fondi concentrati sul taglio del cuneo fiscale''

''Continuare ad alzare i tassi per ridurre l'inflazione non è la strada giusta'', sottolinea il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.

"La manovra 2024 del governo Meloni è ragionevole perchè con le disponibilità che aveva le ha concentrate sul taglio contributivo del cuneo fiscale che avevamo chiesto". Così il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervistato dal Tg2 Post.

"Manca invece la parte relativa allo stimolo degli investimenti - aggiunge - una parte che era importante in un momento in cui l'economia rallenta. Continuare ad alzare i tassi per ridurre l'inflazione non è la strada giusta, blocca investimenti imprese e famiglie"

