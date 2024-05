lavoro

MediaWorld: 100 nuove assunzioni di Addetti Vendita ed altre figure

La multinazionale ricerca personale diplomato e laureato in Italia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/05/2024 - 10:57:09 Letto 858 volte

MediaWorld, realtà multinazionale leader di mercato dell'elettronica di consumo, assumerà 100 nuove figure da inserire in un ambiente giovane, dinamico e fortemente innovativo.

La ricerca è rivolta soprattutto ad Addetti alla Vendita, che dovranno accompagnare i clienti nella scelta dell’acquisto trovando la migliore soluzione possibile, proporre valide alternative volte alla soddisfazione del cliente, supportare lo store manager nello studio della concorrenza, aggiornarsi in termini di prodotti/soluzioni/servizi e tecniche di vendita e assicurare la corretta visibilità dei prodotti; Capi Settore, che dovranno sviluppare le competenze di vendita della squadra, incoraggiare e motivare il team a sviluppare con i clienti una relazione unica e duratura, promuovere la modalità di vendita assistita, pianificare le attività quotidiane in funzione del bisogno del cliente e assicurare il raggiungimento degli obiettivi di vendita dello store; Analisti della Catena di Fornitura, che dovranno verificare fatture ed accantonamenti, gestire ed elaborare gli indicatori economici della direzione, identificare opportunità di miglioramento dei processi in essere, analizzare e monitorare i costi e i ricavi della direzione, definire il budget annuale e supportare lo studio di fattibilità dei nuovi progetti; Specialisti nel Trasporto, i quali dovranno avere la completa padronanza del processo di distribuzione dalle piattaforme fino al cliente finale, negoziare i contratti di trasporto, valutare nuovi partner, gestire gare di appalto a livello nazionale e i piani di azione necessari a migliorare la qualità del servizio di trasporto, assicurare il livello di qualità e il rispetto dei tempi e del budget dei progetti avviati, proporre nuovi scenari di distribuzione e velocizzare i tempi di consegna.

MediaWorld cerca persone appassionate di tecnologia, che vogliono lasciare il segno e desiderose di creare la migliore esperienza per i propri clienti.

Fonte: Edipress

Fonte Immagine: Edipress

