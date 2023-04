Patto di stabilità

Nuovo Patto di stabilità, Giorgetti: ''Obbligati a rivedere gli investimenti del Pnrr''

Il ministro dell'Economia nonostante definisca le nuove regole ''un passo in avanti'', non nasconde la delusione per la mancata ''esclusione delle spese di investimento dal calcolo delle spese obiettivo''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/04/2023 - 09:55:42 Letto 745 volte

Per Giancarlo Giorgetti il nuovo patto di stabilità obbligherà a rivedere gli investimenti.

"C'è sicuramente del disappunto perché gli investimenti del Piano nazionale di ripresa (Pnrr) non risultano esentati, né il loro peso è mitigato, nella valutazione dei conti pubblici", ha spiegato il ministro dell'Economia. "E' un passo avanti ma noi avevamo chiesto l'esclusione delle spese d'investimento, incluse quelle tipiche del Pnrr su digitale e transizione verde, dal calcolo delle spese obiettivo su cui si misura il rispetto dei parametri".

"La spending review dovrebbe riguardare anche gli investimenti del Pnrr che hanno un impatto sugli obiettivi", ha spiegato Giorgetti al Corriere della Sera. Questo "vale a maggior ragione per il fondo complementare al Pnrr (da circa 30 miliardi, ndr) che dobbiamo finanziare al costo in interessi del debito italiano". Ora "si tratta di riconsiderare i programmi ed eventualmente riallocare le risorse su quelli realmente in grado di aumentare il potenziale produttivo del Paese". Comunque "il Documento di economia e finanza - ha quindi concluso - rispetta i criteri di bilancio (transitori ndr ) indicati dalla Commissione".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Instagram Mef

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!