Pnrr, Giorgetti: Non rinunceremo a nessuno dei fondi. Nostro obiettivo è crescita tra 1,2-1,4%

Pnrr, Giorgetti: Non rinunceremo a nessuno dei fondi. Nostro obiettivo Ŕ crescita tra 1,2-1,4%

''E' anche interesse Ue che l'Italia investa bene. Usciamo dallo scontro tra burocrazia italiana e europea'', dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti.

"Manterremo la capacità di stupire", dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. "La crescita indicata nel 2023 è dello 0,9%. Nostro obiettivo è tra l'1,2-1,4%" .

"Non rinunceremo a nessuno dei fondi del Pnrr. Dobbiamo valutare quali siano gli investimenti più produttivi per la crescita del Paese. E se qualche progetto non è più attuale, è nostro dovere rivederlo", sottolinea.

"E' anche interesse Ue che l'Italia investa bene. Usciamo dallo scontro tra burocrazia italiana e europea". E aggiunge: "non si prepara alcuna tassazione su extraprofitti banche".

