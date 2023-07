Pnrr scuola

Pnrr scuola, stanziati 50 milioni per il personale aggiuntivo e ausiliario

''Con queste misure, si potenzia la scuola'', ha commentato il ministro, Giuseppe Valditara.

Pubblicata il: 28/07/2023

Nel corso della seduta delle commissioni riunite I e XII della Camera sono stati approvati importanti emendamenti al dl Pa Bis di interesse per il sistema scolastico. Nella consapevolezza della necessità di rafforzare le segreterie scolastiche in questa fase nella quale le scuole sono chiamate ad attuare la parte più consistente delle azioni previste dal Pnrr, si è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro per il 2023, cosa che, già a partire da settembre, le scuole possano dotarsi di personale amministrativo aggiuntivo e ausiliario. I fondi sono stati reperiti nella disponibilità del ministero dell'istruzione, in considerazione del mancato avvio dei percorsi universitari di abilitazione.

Ai fini dell'erogazione di contributi economici a studenti e famiglie, il Mim potrà inoltre acquisire dall'Inps i dati relativi all'indicatore sulla situazione economica equivalente (Isee), rendendo cosa più agevole l'individuazione dei beneficiari e l'erogazione dei sostegni economici, per esempio borse di studio, contributi per viaggi di istruzione.

"Con queste misure, si potenzia la scuola, sostenendola nell'attuazione del Pnrr e dando una risposta ai docenti precari sia delle scuole statali che paritarie, si semplificano le procedure per l'accesso ai servizi scolastici e per l'erogazione degli aiuti: grande attenzione ai lavoratori della scuola e alle famiglie", ha commentato il ministro, Giuseppe Valditara.

