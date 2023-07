Pool di Esperti da Bonus Casa

Problemi con i Bonus Casa? Nasce il ''Pool di Esperti da Bonus Casa'' di Difesa Consumatori e Contribuenti

I Bonus sono una bomba ad orologeria pronta a scoppiare, l'associazione di Difesa Consumatori e Contribuenti ha messo insieme ''un pool di professionisti Esperti da Bonus Casa''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/07/2023 - 12:03:42 Letto 752 volte

“I problemi da Bonus casa come 110%, Bonus facciate, 90% ed altri, sono una Bomba ad Orologeria che potrebbe scoppiare da un momento all'altro”, cosi i responsabili dell'associazione dei consumatori, Dott. Pasquale Di Carluccio e Avv. Cristiano Ceriello, hanno annunciato la nascita di un “Pool di Esperti da Bonus Casa” di Difesa Consumatori e Contribuenti.

In questi mesi l'associazione si è trovata a risolvere problematiche enormi legate ai bonus, sempre che l'Ufficio delle Entrate non inizi ad inviare le prime contestazioni per i prossimi mesi, con problemi ancora tutti da risolvere e chiarire. Lavori iniziati e mai completati, acconti incassati e ditte ferme, rescissione dei contratti, pratiche incomplete, contenziosi risolti in via stragiudiziale tra consumatori e ditte, lavori non eseguiti a regola d'arte, sono diverse le tipologie di problematiche di cittadini e soprattutto condomini. Lo slittamento delle scadenze, da parte del Governo, ha solo fatto slittare le tante criticità ed i nodi stanno per “venire al pettine”.

E' per questo che con un pool di professionisti: avvocati, commercialisti, architetti, tecnici, l'associazione a tutela di cittadini e utenti ha messo insieme “un pool” per valutare tutte le problematiche in essere. Molti cittadini dimenticano che il committente, ove mal consigliato, resta in sostanza la parte più debole delle procedure per contratti sottoscritti e su cui può gravare il pericolo di ingiunzioni di pagamenti, richieste di rettifiche da consulenze e soprattutto gli accertamenti futuri da parte dell'Agenzia delle Entrate con le dovute sanzioni.

Tanto hanno pensato di ristrutturare casa gratis, o quasi, ma la realtà potrebbe diventare un incubo e costare molto salato. Molti hanno difatti sottoscritto contratti, forse troppo alla “leggera”, condomini hanno in corso rapporti per milioni di euro e addirittura si trovano lavori a metà, ditte assenti che hanno già incassato gli acconti, e il pericolo che l'Ufficio delle Entrate arrivi a chiedere conto di quanto versato. Il danno quindi e la Beffa, per milioni di euro che pende in capo ai cittadini.

Inizia con il Pool di Esperti il lavoro dell'associazione dei consumatori che valuta, come riporta il dott. Di Carluccio, ulteriori iniziative sui territori e la nascita di un portale internet apposito per questa estate.

Fonte: Difesa Consumatori e Contribuenti

Fonte Immagine: Difesa Consumatori e Contribuenti

