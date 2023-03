recessione

Rischio Recessione, Giorgetti: ''Per l'Italia secondo gli ultimi dati sembra essere scongiurata, incrociamo le dita''

Secondo il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, per l'Italia il rischio di recessione è scongiurato.

"In questi primi mesi l'azione del governo si è concentrata nel minimizzare il rischio di recessione. Dagli ultimi dati sembra essere scongiurata, incrociamo le dita".

Giorgetti ha poi sottolineato come l'esecutivo continui ad essere impegnato per "creare tutte le condizioni per uno sviluppo economico robusto ma che non metta a rischio la sostenibilità dei conti pubblici", in quanto questa "è l'unica strada possibile perché l'Italia possa continuare a sorprendere come ha fatto negli ultimi anni".

