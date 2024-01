Saldi invernali, in Sicilia si parte il 5 gennaio

Saldi invernali

Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, le famiglie che intendono sfruttare gli sconti sono 15,8 milioni.

02/01/2024

Con l'inizio del nuovo anno, torna il tradizionale appuntamento con i saldi invernali. La stagione delle vendite a prezzi scontati si aprirà in Valle d'Aosta il 3 gennaio, mentre nelle altre Regioni si dovrà attendere venerdì 5. Pronti a fare acquisti quasi 16 milioni di famiglie, per un giro d'affari vicino ai 5 miliardi.

Il periodo dello shopping scontato, che scatta alla vigilia dell'ultimo weekend di festività natalizie, si preannuncia un'occasione ghiotta sia per i consumatori sia per i commercianti.

Secondo le stime dell'ufficio studi di Confcommercio, le famiglie che intendono sfruttare gli sconti sono 15,8 milioni. Chi ha già preso di mira un capo troppo costoso a prezzo pieno, potrà approfittare dell'occasione ma non mancherà anche chi sarà pronto a vagare per negozi in cerca dell'affare: comunque, si stima che in media si spenderanno 137 euro a persona, 306 euro la spesa media a famiglia, per un giro d'affari complessivo di 4,8 miliardi.

