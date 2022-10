Gas

Tetto prezzo gas, decisione al prossimo Consiglio Ue sull'Energia

Per Habeck, ministro tedesco per l'Economia, ''gli acquisti congiunti di gas nell'Ue sono il modo più efficiente per mantenere basso il prezzo''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/10/2022 - 10:16:28 Letto 745 volte

Contro il caro bollette, la decisione sul price cap al gas è attesa "al prossimo Consiglio dei ministri dell'Energia dell'Ue". Lo ha indicato il ministro tedesco per l'Economia, Robert Habeck, secondo il quale è "un buon successo" l'intesa politica raggiunta dai leader Ue venerdi'. "Vogliamo dei limiti di prezzo dinamici, dobbiamo mantenere la sicurezza degli approvvigionamenti e prevenire le oscillazioni speculative sulle borse", ha spiegato. Per Habeck, comunque, "gli acquisti congiunti di gas nell'Ue sono il modo più efficiente per mantenere basso il prezzo".

Fonte: TGCOM24

Fonte Immagine: Pixabay

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!