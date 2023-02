economia italiana

Ue: nel 2023 economia italiana meglio di quella tedesca

Il Pil del nostro Paese crescerà dell'1% nell'eurozona nel 2023, superando gli altri undici Stati membri, compresa la Germania (atteso un +0,2%).

13/02/2023

Economia italiana bene quest'anno, ma in coda nell'Ue dal 2024.Secondo le previsioni della Commissione europea, il Pil del nostro Paese crescerà dell'1% nell'eurozona nel 2023, superando gli altri undici Stati membri, compresa la Germania (atteso un +0,2%), mentre nel 2024 è atteso un +0,8% contro una media dell'eurozona del +1,5%. Per Berlino le previsioni parlano di un +1,3% nel 2024. Quest'anno le stime vedono un calo del Pil per la Sveza (-0,8%), mentre corre l'Irlanda (+4,9%).

