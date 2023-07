via Ernesto Basile

Le criticità di via Ernesto Basile: mancanza di semafori e dissuasori, scarsa illuminazione e viabilità aggravata da un cantiere da tempo inattivo *SEGNALAZIONE*

L'Associazione Comitati Civici Palermo segnala le criticità di via Ernesto Basile.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/07/2023 - 09:30:59 Letto 1037 volte

Grave incidente nella notte fra venerdì e sabato del 15 luglio 2023, in via Ernesto Basile, all'altezza del Boccone del Povero. La strada di sera è totalmente al buio, con solo due lampade accese su dieci, ed è un far west di infrazioni a ogni ora del giorno e della notte, specialmente dall'altezza del bar Massaro fino all'inizio di corso Tukory. Lì è presente l'incrocio con via Lodato, percorso obbligato per i mezzi di soccorso diretti al vicino polo ospedaliero, nonché per i mezzi diretti verso l'Ospedale dei Bambini.

Si sopravvive solo grazie alla presenza di un distributore di carburante ed alle luci di un negozio, mentre il servizio pubblico è totalmente assente, l’immagine mostra il punto esatto dove è avvenuto l'incidente.

Servirebbero semafori e dissuasori per limitare la velocità folle di chi arriva dalla parte alta della via, lampioni accesi (almeno uno ogni 50 metri), controlli per evitare che la gente proceda in senso vietato nella corsia di emergenza rischiando di fare frontali o ammazzare i pedoni.

Il cantiere per il rifacimento della rete fognaria, aperto nel mese di marzo scorso e da tempo inattivo, ha ulteriormente aggravato la viabilità della zona, punto cruciale per raggiungere il centro cittadino per chi proviene da fuori città attraverso lo svincolo di via Basile.

Chi ha soccorso il motociclista caduto l'altra notte, rimasto gravemente ferito, ha dichiarato pubblicamente che “solo per un puro caso non ha travolto con la propria auto il ferito, invisibile al buio e scambiato inizialmente per un sacco di spazzatura”.

La sicurezza dei cittadini deve essere la priorità per un'amministrazione degna di questo nome.

Chiediamo che venga ripristinata in tempi brevi la pubblica illuminazione nella zona e che venga riattivato il cantiere, al fine di completare i lavori, per riportare un po' di normalità in questo tratto di strada, continuamente attraversato dai mezzi di soccorso.

Così nella nota il Presidente dell'Associazione Comitati Civici Palermo, Giovanni Moncada.

Fonte: Associazione Comitati Civici Palermo

Fonte Immagine: Assocazione Comitati Civici Palermo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!