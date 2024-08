presentazione libro

''Agata del vento'' di Francesca Maccani

In Piazzetta Bagnasco, mercoledì 7 agosto, la potenza delle suggestioni che ci regala Francesca Maccani con il suo ultimo romanzo ''Agata del vento''.

È ispirato a una storia vera, mai raccontata, “Agata del vento”, il nuovo libro di Francesca Maccani che alle 18.30 di mercoledì 7 Agosto sarà presentato in piazzetta Bagnasco. Un romanzo potente e suggestivo che consente al lettore di immergersi nella magia e nelle tradizioni arcane delle Eolie, parlandoci ancora oggi di passione e rinascita, di fame d’amore e coraggio di cercare la propria strada.

A dialogare con l'autrice sarà Francesco Terracina.

IL LIBRO

Lipari nel 1902 è un’isola selvaggia, che affonda le radici nel mito e colora d’America il futuro dei suoi figli. Qui le donne sono creature di mare e di terra, pescatrici che conoscono i segreti delle acque turchesi e degli animali che le abitano, che dominano i giri di vento e profumano di sale. Tra loro c’è Agata, una ragazza bellissima e inquieta, che vive con la madre e i fratelli; una famiglia come tante, la sua, spezzata dalla partenza del padre per il Nuovo Mondo in cerca di fortuna. Ha quindici anni, Agata, e non è un’adolescente come le altre dell’isola. C’è chi la chiama majara – strega – ma lei è molto di più: non si limita a curare malanni e malocchio con gli scongiuri, lei ha la capacità di scorgere frammenti di futuro, guarire malattie incurabili e dominare gli elementi. È un dono che le arriva da Eolo, il signore dei venti che proprio a Lipari ha la sua tomba. Accettarlo non è facile per Agata, che sogna una libertà fuori portata per una fimmina e ha appena conosciuto il richiamo irresistibile del primo amore. Ma il dono è una parte di lei che non può cancellare, è un destino, e scoprirne l’origine sarà l’inizio di un viaggio nel suo passato e in quello della sua isola.

L’AUTRICE

Francesca Maccani, trentina di origine, vive a Palermo e insegna Lettere alla scuola secondaria. Nel 2018 vince il premio “Donna del Mediterraneo” con La cattiva scuola, scritto a quattro mani con Stefania Auci. Esordisce nella narrativa con Fiori senza destino (2019), finalista al premio Berto. Con Rizzoli ha pubblicato Le donne dell'Acquasanta, amatissimo in tutta Italia anche nelle scuole. È autrice di racconti per numerose riviste cartacee e on line.

