libri consigliati

''Apologia del potere. Dramma in due atti'' di Bruna Pandolfo

Un uomo di potere siciliano, viene rinchiuso in una clinica psichiatrica come principale accusato per collusione con associazioni criminali. Tra i dubbi di complotto si consuma il suo dramma.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/02/2024 - 17:55:04 Letto 767 volte

Tommaso Branca, uomo di potere siciliano, viene rinchiuso in una clinica psichiatrica come principale accusato per collusione con associazioni criminali. Tra i dubbi di complotto si consuma il suo dramma. Le sue giornate sono scandite dagli incontri con il suo psichiatra, il dottor Mnemosine, e dalla scrittura del suo «testamento umano», Apologia del potere.

Bruna Pandolfo, docente di Lettere alle scuole superiori, autrice di saggi scientifici e racconti brevi pubblicati su antologie. Il presente testo teatrale si è classificato primo alla XII Edizione del Premio Internazionale Navarro – Sezione Teatro (2021), è tratto dal primo romanzo, Apologia del potere (Ed. Cinquemarzo, 2015). Il secondo romanzo edito è Natività di un sospetto (Ed. Kalós, 2020), Premio Sicilia Etnabook 2021.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!