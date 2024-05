libri consigliati

''Benvenuti a Oak Cottage'' di Marina Galatioto

Questo romanzo spinge a rivalutare le proprie scelte, a non optare per la via più semplice, ma per quella più sicura, a lottare per le proprie scelte, a non dar retta a chi non ha una visione perché non è in grado di averla e per questo sminuisce anche la tua.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/05/2024 - 17:37:51 Letto 769 volte

Perché leggere Benvenuti a Oak Cottage dell'autrice Marina Galatioto? La vita può essere dannatamente dura, può portarvi via tutto, o puoi essere tu a decidere di sbarazzarti di tutto per ricominciare. Questo romanzo in qualche modo spinge a rivalutare le proprie scelte, a non optare per la via più semplice, ma per quella più sicura, a lottare per le proprie scelte, a non dar retta a chi non ha una visione perché non è in grado di averla e per questo sminuisce anche la tua.

La trama

Gareth Evans abita da sempre a Copthorne dove gestisce una finanziaria. È abituato a dire di no quando un progetto gli sembra irrealizzabile. Ed è appunto no che dice a Ellie quando questa si presenta per chiedere un prestito con cui rimettere in sesto Oak Cottage.



Ellie però reagisce in modo inaspettato, tirandogli una scarpa e mettendolo in imbarazzo davanti a tutti. Da quel momento saranno uno contro l’altra in una corsa contro il tempo. Lei vuole salvare il cottage, lui è interessato soltanto a scoprire se i capelli rossi della ragazza sono davvero segno di passione… ovviamente tra le lenzuola.



Mentre Ellie, grazie a una nuova amicizia, impegna tutte le sue energie nel salvataggio del cottage organizzando una raccolta fondi, Gareth si dibatte fra bisogni, desideri, pregiudizi e preconcetti.



Chi avrà la meglio?

Riuscirà Ellie a salvare il cottage, realizzare i suoi sogni e forse anche a trovare l’amore?



Un romanzo ambientato nella campagna inglese, dove tutti i luoghi descritti sono reali, tutti tranne Oak Cottage.



Ellie e Gareth ti aspettano fra le pagine per un tuffo nel lussureggiante West Sussex dove se vuoi veramente qualcosa devi fare di tutto per conquistartela.

“Non so che diavolo mi passa per la mente, reagisco d’istinto, mi tolgo una scarpa tacco dodici e gliela lancio colpendolo sulla schiena.”

L'autore

Marina Galatioto, nata a Milano, laureata in Letteratura, Musica e Spettacolo, ha sempre avuto la passione della scrittura da che ha memoria. Collabora da quasi vent'anni con le maggiori riviste di narrativa femminile per le quali scrive racconti e romanzi brevi o a puntate. Ama scrivere e leggere. I suoi generi preferiti sono il romance contemporaneo e il fantasy. Blogger e content creator non smette mai di cimentarsi in nuovi progetti. Nel tempo libero gestisce i suoi blog, studia e passa il tempo con la famiglia. Ha un gatto che mentre lavora dorme sulla sua scrivania.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!