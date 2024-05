libri consigliati

''Beyond the mirror'' di Lina Gervasi

Beyond The Mirror è il viaggio introspettivo, difficile ma necessario, che ognuno di noi deve compiere: un invito a credere nelle proprie capacità per raggiungere i propri sogni, con coraggio

Beyond The Mirror è il viaggio introspettivo, difficile ma necessario, che ognuno di noi deve compiere: un invito a credere nelle proprie capacità per raggiungere i propri sogni, con coraggio. David, rimasto senza genitori, cresce sereno a casa del nonno, nonostante la grande tristezza nel cuore. Uno specchio misterioso lo proietterà in vari mondi paralleli: un viaggio fantastico alla ricerca del proprio "io" più autentico. David, trovandosi di fronte a molti bivi, incontrerà diverse creature che lo aiuteranno a superare limiti e paure personali, ignaro del fatto che le persone amate, anche se non più presenti, non lo abbandoneranno mai.

Lina Gervasi, flautista e thereminista, si classifica tra i cinque finalisti del ThereminStar, competizione internazionale per i 100 anni del theremin. Si esibisce in RAI e in altre emittenti radio-televisive nazionali. Numerose incisioni discografiche la vedono presente insieme a: L. Madonia, E. Ruggeri, F. Battiato, Morgan, C. Consoli, M. Venuti, H. Milanés, G.L. Grasso, N. Gulino, D. Guastella e altri. Collabora da solista col M° Giovanni Sollima (Stabat Mater), col M° Claudio Simonetti (45° anniv. di Suspiria di Dario Argento) e col M° Marco Werba (Vertical). Nel 2024 viene diretta da solista dal M° Riccardo Muti (Ravenna Festival).

