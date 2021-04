libri

''Carlo Santacolomba. Un vescovo illuminato nella Sicilia del Settecento'' di Salvatore Bella

''30 Libri in 30 Giorni'' presenta il volume: ''Carlo Santacolomba. Un vescovo illuminato nella Sicilia del Settecento''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/04/2021 - 09:34:11 Letto 356 volte

Nell’ambito dell’iniziativa “30 Libri in 30 Giorni” si terrà sabato 10 aprile 2021 alle ore 21,00, organizzata da BCsicilia in collaborazione con il Comune di Santa Lucia del Mela e Giambra Editori, la presentazione del saggio di Salvatore Bella “Carlo Santacolomba. Un vescovo illuminato nella Sicilia del Settecento”. Dopo i saluti Matteo Sciotto, Sindaco di Santa Lucia del Mela e dell’editore Pierangelo Giambra, è prevista l’introduzione del Dott. Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia a cui faranno seguito gli interventi Andrea Italiano, Storico dell’Arte e dell’autore Salvatore Bella. Modera: Katia Trifirò, Docente UNIME e giornalista.

L’incontro si terrà sulla Piattaforma Google Meet.

Link per partecipare all’incontro: https://meet.google.com/dic-hfzr-owk

Per informazioni: Email: segreteria@bcsicilia.it – Tel. 346.8241076 Fb: BCsicilia – Tw: BCsicilia.

Carlo Santacolomba, abbate di Santa Lucia del Mela, vescovo in partibus e poi anche vicario della diocesi di Lipari fino alla sua morte nel 1801 è un personaggio significativo e, per certi versi, costituisce paradigma di alcuneimportanti dinamiche attraversate dalla chiesa in Sicilia, in particolare quelle relative all’azione dell’alto clero siciliano, nell’ultimo quarto del Settecento e nei primissimi anni dell’Ottocento. Una figura complessa e ricca quella del sacerdote palermitano, prima curato di una delle più importanti parrocchie della capitale chiamato poi a reggere la più piccola circoscrizione ecclesiastica siciliana, una di quelle abbazie che costituiscono il retaggio dell’antica ripartizione ecclesiastica normanna destinata, dopo pochi anni dalla morte di Santacolomba, a subire sostanziali modifiche territoriali.

L'autore Salvatore Bella nasce a Barcellona Pozzo di Gotto il 7 giugno 1993, ma da sempre residente in Santa Lucia del Mela. Nel 2017 si laurea in Lettere, indirizzo storico, presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli studi di Messina. Specializzando in Scienze storiche: società, culture e Istituzioni d’Europa. Collabora con varie associazioni per la promozione, e valorizzazione, del patrimonio storico, e storico artistico, locale. Carlo Santacolomba, un vescovo illuminato nella Sicilia del Settecento è lasua prima pubblicazione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!