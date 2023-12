libri consigliati

''Cocomeri d'inverno'' di Manuela Santanocita

Un libro che nasce dall’amore per il cibo, per la buona cucina e per i viaggi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 31/12/2023 - 00:50:16 Letto 833 volte

Cocomeri d’inverno è un libro che nasce dall’amore per il cibo, per la buona cucina e per i viaggi. Lo scopo di questo volume è quello di far divertire il lettore – dietro ai fornelli – con ricette semplici ma estrose, provenienti da tutto il mondo. Chi dice che non si possa cucinare con un pizzico di ironia, curiosità quanto basta, cucchiaiate di leggerezza e una spolverata di allegria? Una raccolta di ricette ispirata al mondo culinario dell’Autrice che non vuole sostituirsi ai veri chef ma solo far sorridere tutti con il suo estro, il suo spirito e – perché no? – con qualche “doppio senso”!

Manuela Santanocita è nata a Catania. Vive alle falde dell’Etna e dall’Etna ha assorbito tutta la vulcanicità. è una speaker radiofonica, conduttrice e autrice, spesso impegnata nel lavoro di redazione dei programmi che cura. Mamma di Alice e Diego, ama molto la lettura, la musica, i fiori ed è appassionata inoltre di scrittura, viaggi e buon cibo. Non è come sembra è la sua prima pubblicazione.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!