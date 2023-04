presentazione libro

''Con Dio non sei mai solo'', in un unico volume i dieci grandi discorsi del pontificato di Papa Benedetto XVI

Dieci discorsi che svelano la profondità della riflessione, Joseph Ratzinger è stato uno dei più grandi teologi del Novecento, in un linguaggio semplice che ha alimentato la fede di milioni di persone.

Dalla prima omelia pronunciata appena divenne papa fino all’ultima udienza pubblica in San Pietro: per la prima volta vengono raccolti in un unico volume i dieci grandi discorsi del pontificato di Benedetto XVI. Sabato prossimo (22 aprile) alle 17 nello store Mondadori Flaccovio di via Roma 272 a Palermo, “Con Dio non sei mai solo” (pubblicato da Rizzoli) verrà presentato dal domenicano Padre Vincenzo M. Nuara O.P. che ha lavorato a lungo per la Santa Sede come collaboratore dell’Ecclesia Dei; interverranno il teologo e presidente del GRIS (Gruppo di ricerca e informazione socio-religiosa dell'Arcidiocesi di Palermo) Tullio Di Fiore e la dottoressa Gaia Di Bella

Dieci discorsi che svelano la profondità della riflessione – Joseph Ratzinger è stato uno dei più grandi teologi del Novecento - in un linguaggio semplice che ha alimentato la fede di milioni di persone. La scelta dei temi, sempre attuali, è stata sempre incentrata sull’insegnamento quotidiano: i celebri interventi al Collège des Bernardins di Parigi e all'università di Ratisbona misero a fuoco il rapporto tra fede e ragione, mentre le allocuzioni al parlamento inglese e a quello tedesco delinearono una teoria della politica in cui l'etica riveste un posto imprescindibile. Allo stesso tempo, da leggere e rileggere il discorso alla Curia romana del 2005 sull'eredità del Concilio Vaticano II, la lettera pastorale ai cattolici dell'Irlanda sul riconoscimento penitenziale dei peccati da parte di membri della Chiesa, e il discorso tenuto ad Auschwitz nel 2006. A distanza di oltre dieci anni dalla sua scomparsa, Papa Benedetto XVI sorprende ancora oggi per lucidità e sapienza. Introduzione di Padre Federico Lombardi.

Benedetto XVI era nato a Marktl am Inn il 16 aprile 1927 e deceduto a Città del Vaticano il 31 dicembre 2022. E’ assurto al soglio papale il 19 aprile 2005, e l’11 febbraio 2013 ha rinunciato all’esercizio del ministero per problemi di salute.

