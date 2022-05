''Couscous. Koinè culturale dei popoli'' di Mario Liberto

libri consigliati

''Couscous. Koinč culturale dei popoli'' di Mario Liberto

A Trapani si presenta il volume ''Couscous. Koinč culturale dei popoli'' di Mario Liberto

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/05/2022 - 09:46:51 Letto 758 volte

Organizzato da BCsicilia, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta, giovedì 12 maggio 2022 alle ore 18,30 presso il centro 122 Ricami Art Boutique in Corso Vittorio Emanuele 122 a Trapani, il volume di Mario Liberto “Couscous. Koinè culturale dei popoli”.

Ne parlerà con l’Autore Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia. Coordinamento a cura di Fortunata Mistretta, del centro 122 Ricami Art Boutique.

Alle ore 20 è prevista la degustazione di Couscous presso il vicino ristorante “Maree” (Costo Euro 15).

E’ obbligatoria la prenotazione. Email: segreteria@bcsicilia.it - Tel. 346.8241076.

Il couscous è il piatto che ha favorito la koinè storica e gastronomica del “continente mediterraneo”, cultura cosmopolita e flessibile che si muove sposando e adattandosi alle esigenze minime dell’uomo. Partendo dalle terre del Maghreb per arrivare alle regioni costiere della nostra penisola, l’autore propone un vero e proprio itinerario del couscous, in cui emergono per ogni territorio le caratteristiche di questa singolare ricetta che si intrecciano a ingredienti di altro genere, legati soprattutto alla sacralità, alla socialità e convivialità che una preparazione di questo tipo presuppone. Il couscous è la ricetta per tutti i gusti e per tutte le occasioni. Queste pagine raccontano i diversi modi di preparazione e il risultato è un piatto unico che recupera una parte di storia della millenaria e multiculturale cucina mediterranea.

Mario Liberto, agronomo, storico dell’enogastronomia mediterranea e scrittore, da sempre coltiva l’interesse per la cultura agroalimentare, l’enogastronomia e le politiche di sviluppo rurale. Come giornalista, ha collaborato con diverse testate regionali e nazionali e ha al suo attivo numerose pubblicazioni: La Riserva Naturale Orientata dei Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio; Atlante del pane siciliano; I prodotti dell’Isola del sole; Guida all’agriturismo siciliano (2007 e 2008); Legumi: gioielli d’Italia; Cento e più idee per valorizzare le aree rurali, finanziamenti, multifunzionalità e sistemi territoriali. La cucina dei Monsù nel regno delle Due Sicilie (2018). E’ Direttore del Dipartimento della Cultura rurale e alimentare siciliana di BCsicilia.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!