Dalla parte giusta di Gianfranco Perriera

È il racconto di una lotta in nome dei diritti che non si è fermata neanche durante i 18 mesi trascorsi ingiustamente in carcere da Pio La Torre quella del volume “Dalla parte giusta”, scritto da Gianfranco Perriera ed edito dal Centro Studi Pio La Torre. Il libro sarà presentato domenica 6 settembre alle ore 19 a Palermo, in piazza Bologni, in occasione della manifestazione “La Via dei Librai”.

All'iniziativa saranno presenti: il sindaco Leoluca Orlando, Vito Lo Monaco, presidente del centro studi Pio La Torre, Giulio Francese, presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, e Rita Barbera, già direttrice della Casa Circondariale Di Bona-Ucciardone.

“Dalla parte giusta è un dramma didattico recitato nel 2018 dai detenuti dell'Ucciardone e costruito sulla testimonianza storica di 18 mesi di carcere ingiustamente subiti da Pio La Torre per aver guidato una pacifica manifestazione di occupazione contadina di un feudo nell'alto Corleonese”, dice Vito Lo Monaco. “Il libro di Perriera – aggiunge il presidente del Centro studi - insieme all'atto unico di Vincenzo Consolo recitato dai detenuti del Pagliarelli e al testo teatrale 'Fango' di Gabriello Montemagno, portato in scena dagli studenti di Castelvetrano per riaffermare che quella città è la loro e non di Matteo Messina Denaro, compone una trilogia che ha sensibilizzato giovani e attori di diversa estrazione. È il contributo culturale e politico prodotto dal Centro studi nel suo concreto quotidiano impegno antimafia”.

Nell'isola letteraria “Leonardo Sciascia” di piazza Bologni, l'attrice Silvia Francese leggerà alcuni brani del volume.

