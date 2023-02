presentazione libro

''Don Chisciotte in Sicilia'' di Roberto Mandracchia

Una avventura picaresca, tragicomica e tenera, quella che Roberto Mandracchia rende viva nel suo ''Don Chisciotte in Sicilia''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/02/2023 - 10:33:36 Letto 720 volte

È una vera avventura picaresca, tragicomica e tenera, quella che Roberto Mandracchia rende viva nel suo “Don Chisciotte in Sicilia” [Minimum Fax], suo terzo volume che presenterà domani venerdì (17 febbraio) alle 18.30 al bookstore Flaccovio Mondadori di via Roma 270 confrontandosi con la scrittrice Stefania Auci e l’editor Corrado Melluso.

Lillo Vasile, professore in pensione, ha 78 anni, gli ultimi dei quali passati in casa a leggere romanzi gialli. Quando viene aggiunto il nome Vigata alla targa del suo paese, qualcosa gli scatta nella testa e lo porta a convincersi di essere l’amato commissario Montalbano. In compagnia della sua fedele spalla Fazio (che in realtà si chiama Ousmane ed è un venditore ambulante senegalese), si getterà a capofitto in un delirante carosello di incontri, risse, evasioni e agguati, convinto di poter riportare la giustizia nella sua terra. Tra cappelli di paglia come elmi di Mambrino e pale eoliche come mulini a vento, le sue avventure ricalcheranno quelle di Don Chisciotte e del fido Sancho Panza, filtrate alla luce dell’isola che ammorbidisce ogni sogno di lettore, quello di essere un altro, forse anche uno (strampalato) cavaliere errante.

Roberto Mandracchia, agrigentino, classe ‘86, ha scritto per il cinema, la pubblicità e l'editoria scolastica. I suoi primi due romanzi sono “Guida pratica al sabotaggio dell'esistenza” (Agenzia X, 2010) e “Vita, morte e miracoli” (Baldini&Castoldi, 2014). È redattore di TerraNullius.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!