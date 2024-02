libri consigliati

''Dove batte il cuore'' di Silvia Maira

Disponibile da oggi, 14 febbraio, il nuovo romanzo della scrittrice sicliana Silvia Maira. Si intitola Dove batte il cuore ed è il terzo volume della serie Cuori.

“Hai presente quando hai la netta sensazione di aver trovato una parte di te che ti mancava? Quella esatta metà del tuo cuore che ti fa sentire perfetto? A me è successo questo e l’età non conta".

L’amore tra Aida e Ruggero è riuscito a superare tutte le difficoltà. Trent’anni di differenza non sono riusciti a dividerli e insieme hanno creato una grande famiglia allargata, ma farla funzionare è una scommessa.

La vita di Sofia, la figlia che Ruggero ha avuto dalla defunta moglie, e quella di Donata, nata dall’amore tra lui e Aida, si intrecciano con quelle dei figli che Aida ha avuto dal suo precedente matrimonio con Johnny e con quella di Benedetto, nato dall’avventura che Johnny ha avuto con un’altra donna e a causa della quale ha perso Aida.

Un affascinante uomo di successo, sbucato dal passato, sembra avere tutte le carte in regola per turbare l’equilibrio della famiglia.

Amori imprevedibili e turbolenti metteranno a dura prova i protagonisti, che dovranno fare i conti con il passato, con un presente complicato e con un futuro ancora tutto da stabilire.

L’unica soluzione è scegliere la strada giusta, quella dove batte il cuore.

Silvia Maira è nata e vive a Marsala, dove ha conseguito la maturità classica. Si definisce una “Scrittrice per passione” e ama spaziare dalla narrativa romance contemporanea allo storico, dalla commedia romantica ai racconti per bambini, dilettandosi anche di tanto in tanto con la poesia.

Ha esordito nel 2015 con la pubblicazione di Un cuore a metà, a cui hanno fatto seguito Per una volta ancora, Io che ho amato solo te, Banali momenti speciali, Alla scoperta di te, che ha ottenuto il Premio della Critica al Settimo concorso internazionale di poesia e narrativa Città di Cefalù, Una promessa per sempre, tratto da una storia vera, Imprevisti d’amore, Didì, Dudù e gli amici del cuore, un’antologia di racconti dedicati all’infanzia, La sartoria degli amori imperfetti, L’antica cioccolateria dei sapori ritrovati, un romanzo-ricettario, e Mandorli in fiore, tratto da racconti di vita vera.

Ha ottenuto diversi riconoscimenti in vari concorsi letterari nazionali e internazionali con i suoi racconti. Ha partecipato a un contest Rizzoli Libri, classificandosi tra i primi dieci con il suo finale alternativo di Canto di Natale di Charles Dickens.

È direttore scientifico della collana Romance Young Adult di PAV Edizioni.

Collabora con la redazione di Land Magazine & Essere genitori.

Appassionata di teatro, ha scritto una commedia teatrale dialettale in due atti, messa in scena nel 2018.

Lettrice costante e assidua, collabora con due blog.

Ama il mare, le colonne sonore del maestro Morricone, la buona cucina mediterranea, i romanzi di Sveva Casati Modignani, di Nicolas Sparks e le storie del commissario Montalbano di Andrea Camilleri.

