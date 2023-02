presentazione libro

''Emergenza antifascismo'' di Francesca Totolo

Presentazione del libro ''Emergenza antifascismo. Dagli anarchici ai centri sociali: mappa delle violenze rosse in Italia''.

Domenica 5 marzo alle ore 18.00, appuntamento al Circolo Barbadoro (via G. Di Martino 43) per un importante evento politico e culturale.

A meno di un anno dalla presentazione de "La morale sinistra", torna a Palermo Francesca Totolo, scrittrice e giornalista d'inchiesta, che, dati alla mano, farà luce sulle violenze, gli agguati, gli attentati degli "antagonisti" ma anche le coccole che la sinistra istituzionale riserva ai centri sociali, tra concessioni di palazzi ad uso gratuito e milioni del PNRR per ristrutturare palazzi occupati.



Una narrazione ben diversa da quella presentata quotidianamente dai media mainstream che fungono da cassa di risonanza agli strilli e agli isterismi di una politica che, sventolando lo spauracchio dell'emergenza fascismo, tace, o addirittura giustifica, la violenza perpetrata dalla variegata galassia rossa.

Un' analisi accurata nonché di grande attualità, se si pensa ai recenti disordini e alle proteste del mondo anarchico, o ai fatti del liceo Michelangiolo; episodi che la sinistra ha puntualmente strumentalizzato e amplificato per gridare alla violenza fascista trasformando una rissa tra studenti in un caso nazionale.

Il libro

Esiste veramente in Italia un’emergenza fascismo? A sentire i media dominanti, sembrerebbe di sì. Soprattutto quando si avvicinano le elezioni. Eppure, la realtà è molto diversa. Dati, sentenze e analisi d’intelligence alla mano, Francesca Totolo dimostra che, se in Italia c’è un’emergenza, è proprio quella dell’antifascismo militante: una galassia disseminata su tutto il territorio nazionale che pratica sistematicamente la violenza politica e, in alcuni casi, addirittura il terrorismo. E lo fa, peraltro, sotto l’ala protettiva di giunte, amministrazioni e partiti della sinistra istituzionale.

