''Eri mia madre'' di Silvestra Sorbera

Un libro che racconta una storia struggente ed intensa, mettendo in evidenza una forza di carattere che spesso le donne sono costrette ad avere, per il benessere di chi amano.

Pubblicata il: 08/03/2024

In uscita l'8 Marzo il nuovo romanzo della giornalista Silvestra Sorbera. "Eri mia madre" questo è il titolo del nuovo romanzo edito dalla casa editrice Be strong edizioni.

Ambientato a Pachino, cittadina in provincia di Siracusa, che ha dato i natali alla parte materna della famiglia dell’autrice e dove la stessa Silvestra ha vissuto per diversi anni. Un libro che racconta una storia struggente ed intensa, mettendo in evidenza una forza di carattere che spesso le donne sono costrette ad avere, per il benessere di chi amano.

La storia di Enza si snoda tra gli anni ’70 e i giorni nostri vedendola prima ragazza a Pachino, un paese della Sicilia, poi studentessa universitaria innamorata e poi donna costretta a prendere decisioni spesso troppo dolorose. Dalla Sicilia si trasferisce a Torino. Sotto la mole cercherà di costruire la sua nuova vita ma altri ostacoli le sbarreranno la strada. Enza sceglierà di accontentarsi delle briciole sacrificando tutto, persino sé stessa, pur di stare accanto alla persona che più ama.

Silvestra Sorbera, classe 1983, piemontese di origini siciliane, è una giornalista e autrice di racconti e romanzi.

Ha iniziato la sua carriera presso il quotidiano La Sicilia per poi proseguire le sue collaborazioni con diversi giornali siciliani.Dopo il trasferimento in Piemonte ha lavorato per l’emittente televisiva Telesubalpina e per il magazine sportivo Sprint&Sport.

Attualmente collabora con il webzine “Unadonna” e scrive per il sito generalista Notizie.it, cura il webzine “Gocce di Spettacolo” ed è responsabile della comunicazione di alcune case editrici nonché editor, correttore di bozze e coach letterario. Cura la comunicazione di diversi autori per case editrici e autori auto-pubblicati ed è autrice di gialli, romance e racconti.

Ha vinto per ben quattro volte il concorso “Racconti dal Piemonte” organizzato dalla casa editrice Historica e nel 2004 ha vinto il primo premio per un concorso avente come tema l’amore e ha partecipato alla realizzazione dell’antologia Veglia i cui proventi sono stati devoluti a delle associazione benefiche che si sono occupate della ricostruzione di Amatrice dopo il terremoto del 2016.Nel 2022 vince il concorso della Land Editore con una racconto di genere regency e nel 2023 vince due concorsi della Pav Edizioni, uno avente come tema l’amore e il secondo la libertà.

A febbraio del 2023 pubblica un racconto con la Rudis Edizioni.

Ama la cucina con grande gusto per il palato e disgusto per gli occhi.

Un marito paziente e due figli intraprendenti che si chiamano come i protagonisti dei suoi libri principali le riempiono le giornate fornendole la giusta dose di antistress.

