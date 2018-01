La Grande Guerra a Palermo

Fidapa presenta il libro ''Lampi di memoria – La Grande Guerra a Palermo'' di Melinda Zacco

A Partinico la presentazione del libro ''Lampi di memoria – La Grande Guerra a Palermo'' della giornalista Melinda Zacco...

La Sez. FIDAPA Partinico, venerdì 26 gennaio ore 15.30 presso il S. Liceo Scientifico “Santi Savarino” presenta il libro “Lampi di memoria – La Grande Guerra a Palermo” della giornalista Melinda Zacco.

“Sono trascorsi 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale – dice Melinda Zacco - che spinse migliaia di uomini ad offrirsi volontari per morire. La Sicilia fu, fra tutte le regioni Italiane, quella che ebbe, in assoluto ed in proporzione, il maggior numero di caduti, nonostante fosse la terra più lontana dal “Fronte”.

Dopo i saluti della prof.ssa Chiara Gibilaro, D. S. Liceo Scientifico “Santi Savarino” e della Presidente della Sez. FIDAPA Partinico, Rosalba Ferro, interverranno: la prof.ssa Cenzina Oliveri Torres, Past Presidente Fidapa; il prof. Manlio Corselli, Associato Cattedra di Filosofia Politica – Università di Palermo; il prof. Fortunato Arena, docente a contratto – Istituto Di Radiologia Università di Palermo.

