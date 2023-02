presentazione libro

''Foibe senza conforto'' di Rosa Vasile

La tragedia delle Foibe raccontata nel libro di Rosa Vasile, scampata all'eccidio. La presentazione venerdì 24 febbraio a Palazzo delle Aquile, promossa dall'associazione ''Crocerossine d'Italia ONLUS''.

S’intitola “Foibe senza conforto, Testimonianza di una esule fiumana figlia di una vittima” il libro scritto da Rosa Vasile ed edito da Spazio Cultura Edizioni, che verrà presentato alle 16.30 di venerdì 24 febbraio nella sala consiliare di Palazzo delle Aquile. Un evento voluto dall’associazione “Crocerossine d'Italia ONLUS” in collaborazione con la casa editrice che presenta la novità editoriale pubblicata nella Collana “Spazio Memoria”.

A dialogare con l’autrice, dopo i saluti del Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e dell'assessore alla Cultura, Giampiero Cannella, saranno Anna Di Marzo, presidente dell'associazione “Crocerossine d'Italia”, il prof. Francesco Calvaruso, lo studente in giurisprudenza Vincenzo Galioto, e l'editore Nicola Macaione.

«Che ci debba essere, dopo tre quarti di secolo, un tentativo di pacificazione tra i popoli italiano, croato e sloveno è auspicabile – scrive l’autrice, scampata all’eccidio -, ma non è accettabile una frase che ho sentito dire di recente: “liberi dal passato”. Il passato sono le migliaia di vittime italiane di Venezia Giulia e Istria, Fiume e Dalmazia, ancora oggi senza un’identificazione del luogo del loro martirio, ancora senza una croce! I nostri morti sono sempre vivi nel ricordo e attendono giustizia! Io personalmente non mi riconosco in un presente in cui si vuole scordare il passato, ritenendo che le nuove generazioni non potranno vivere in un futuro se non si fa adesso memoria del passato».

Ingresso libero.

