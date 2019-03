recensione libro

Gatti in fuga di Serena Poulton

di Miranda Pampinella | Pubblicata il: 26/03/2019 - 09:37:34 Letto 452 volte

Dopo il successo del suo ultimo libro intitolato “C’è un leone in portineria”, Serena Poulton si ripropone al grande pubblico con un nuovo libro dal titolo “Gatti in fuga” che è la naturale continuazione della storia di Serena e della sua famiglia, dove protagonisti sono sette gatti, un cane e tre bipedi. Questa volta ad animare le pagine del libro compaiono anche cinque gattini orfanelli dai nomi simpatici e divertenti, i straordinari cinque “picciriddi”: Arancina, Caponata, Cannolo, Panella e Sfincionello, giusto per rimanere in tema sulle prelibatezze siciliane.

Una fantastica famiglia che in modo inusuale si propone sotto forma di un originale diario, dove la scrittrice a turno riesce a dar voce a tutti i suoi personaggi, facendo loro raccontare storie di quotidiana routine, ma in maniera così semplice e fantasiosa da risultare impossibile per il lettore non leggerle tutte d’un fiato.

Un libro, quindi, che nasce su ispirazione dei quattro zampe, tra gattini e un cagnolino abbandonati di cui si prende cura la famiglia Poulton, da sempre grande sostenitrice degli animali in difficoltà.

In modo scorrevole e accattivante, ma soprattutto con una straordinaria immaginazione e grande amore per queste piccole creature, l’autrice ci racconta le proprie imprese, dove la stessa Serena, la “bipede grande”, è ritenuta sia dagli animali che dagli umani di casa sempre più stramba e svaporata. Naturalmente non mancano le avventure di una banda di mici che, capitanata dal gatto Balù, ha preso il sopravvento sul resto della famiglia, incluso il tenero cagnolino Fox.

“C’è chi tenterà la fuga da quella che definisce una vera e propria gabbia di matti – spiega Serena - fino al momento della partenza per la villeggiatura che creerà diversi disaccordi. Uno spazio a parte è dedicato ai monellissimi ultimi arrivati, ovvero “i picciriddi”, immortalati in alcune tenere immagini accompagnate da spassosi dialoghi”.

In circa settanta pagine troverete davvero di tutto, anche “L’opera dei gatti”, per rimanere in tema di sicilianità, dove assisterete ad un immaginario “scontro” tra un prepotente pupo siciliano e i pelosi della famiglia, che vedrà ancora una volta uscire vittoriosa l’allegra combriccola a quattro zampe.

Serena Poulton con i suoi piccoli amici si diverte davvero e nei suoi libri riesce a regalare al lettore momenti di assoluta spensieratezza e genuina allegria. “I miei gatti sono una continua fonte di ispirazione – chiosa Serena – e il messaggio che cerco di trasmettere con i miei libri è essenzialmente l’amore e l’allegria che trasmettono non solo a me, ma anche a tutti coloro che imparano ad apprezzarli. Loro hanno cambiato la mia vita e quella della mia famiglia. Adottare un gatto o un cane è certamente un impegno, ma spero che leggendo i miei libri possiate riuscire a vedere anche l’altro lato della medaglia: sono sicuramente creature meravigliose che sanno renderci un po’ più felici… non è poco, direi!”.

