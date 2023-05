presentazione libro

''Ho paura delle suore'' di Edoardo Zaggia e Alberto Sacco

Un mondo surreale di piccole storie interconnesse, tra battute fulminanti, scene grottesche spesso irriverenti, spesso frustate, comunque crudeli

Un mondo surreale di piccole storie interconnesse, tra battute fulminanti, scene grottesche spesso irriverenti, spesso frustate, comunque crudeli. Sabato 6 maggio alle 17.30 al bookstore Flaccovio Mondadori a San Lorenzo Mercato (Ingresso libero) tocca a Edoardo Zaggia e Alberto Sacco parlare con la speaker di Radio Azzurra, Serena Giacalone, del loro libro “Ho paura delle suore” (Mondadori).

La gazzella Gabriella, la principessa Clotilde, la Fata Madrina spacciatrice, il giullare Gaio, Eugenio Della Lampada, la commissaria Porcellina Sissi, sono solo alcuni dei personaggi assurdi che animano il mondo surreale di questo libro di fiabe per adulti affetti da partita IVA, App d'incontri, gruppi WhatsApp, reflusso e altri disagi. Un'infilata di storie esilaranti che messe insieme assomigliano quasi a un romanzo pulp generazionale. Zaggia & Sacco svelano senza cercare blande foglie di fico, le idiosincrasie da cui siamo tutti affetti noi traumatizzati dalla vita. Un mosaico di storie divertenti e frustrate, gentili e crudeli, di fantasia e verissime, in cui tutti possiamo ritrovare sotto le mentite spoglie di suor Katia, della farfalla influencer o dell'ape Maria un collega, un amico, un famigliare o, se guardiamo bene, anche noi stessi.

Edoardo e Alberto sono un regista e un comico che, in pieno primo lockdown, hanno deciso di creare un format che prenda in giro la tv tradizionale. Detto fatto è nato “Le Rubrichette”, pubblicato ogni settimana sul web, uno spazio libero in cui si discute di tutto, con un occhio alla comunità LGBTQ+ .

