libri consigliati

''Il canterino. Una storia che continua'' di Canterini della Riviera Jonica Melino Romolo

Un viaggio emozionante, che ti porterÓ alla scoperta di una Sicilia autentica e affascinante!

di Palermomania.it | Pubblicata il: 10/01/2024 - 00:04:00 Letto 748 volte

Il Canterino racconta la storia di Melino Romolo, un appassionato di Folklore, che dal lontano 1965 ha trasformato la Riviera Jonica siciliana in un arcobaleno di note e balli tradizionali. E non è tutto: scegliendo di leggere queste pagine, conoscerai una terra dalle mille sfumature, tra canzoni, filastrocche e passatempi ricchi di Folklore. Ti tufferai in un mondo di suoni e colori, scoprendo gli strumenti musicali della regione e la bellezza dei suoi costumi tipici. Preparati a un viaggio emozionante, che ti porterà alla scoperta di una Sicilia autentica e affascinante!

Il Gruppo Folklorico “I Canterini della Riviera Jonica” nasce per opera di Melino Romolo nel 1965 a Roccalumera, una cittadina della provincia di Messina che si affaccia sul Mar Jonio. La loro missione? Divulgare in Italia e all’estero la cultura siciliana. Per raggiungere questo obiettivo, il gruppo si dedica con grande passione e impegno a una meticolosa ricerca di canzoni, musiche e danze popolari, per poi riproporle al pubblico nel modo più fedele e autentico possibile.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!