''Il mondo di Candy'' di Giulia Maria Giordano

Castel di Lucio, nell'ambito dell'iniziativa di BCsicilia ''30 libri in 30 giorni'' si presenta il volume ''Il mondo di Candy'' di Giulia Maria Giordano.

Organizzato da BCsicilia e dal Comune di Castel di Lucio, nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, si presenta, sabato 9 aprile 2022 alle ore 17,00, presso l’Aula Consiliare “Paolo Borsellino” in via Salvo d’Acquisto a Castel di Lucio, il volume di Giulia Maria Giordano “Il mondo di Candy”.

Dopo i saluti di Giuseppe Nobile, Sindaco di Castel di Lucio e di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia e l’introduzione di Giuseppe Mario Iudicello, Presidente BCsicilia Sede di Castel di Lucio, sono previsti gli interventi di Letizia Antonina Patti, Segretaria BCsicilia Sede di Castel di Lucio e Giulia Maria Giordano, Autrice del libro.

Per informazioni: Email: casteldilucio@bcsicilia.it Tel. 340.3485063 - Fb: BCsicilia Castel di Lucio.

Giulia Maria Giordano è una giovane studentessa di vent’anni con l’amore per la letteratura e il giornalismo. Vive a Castel di Lucio in provincia di Messina e attualmente studia al DAMS presso l’Università di Palermo. Da diversi anni ha maturato una forte passione per la scrittura. Questo le ha permesso di dare vita alle sue idee sfociate nella realizzazione di diversi lavori tra cui “Il mondo di Candy” scritto durante il complicato periodo del lockdown.

