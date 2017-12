Il pozzo delle tre lune

Venerdì scorso è stato presentato, al Palazzo della Cultura di Catania, il nuovo libro di gialli surreali “Il pozzo delle tre lune”, Algra Editore, scritto da Piero Juvara, Adriano Di Gregorio e Mario Lo Giudice.

Si tratta di una raccolta di quattordici racconti, con la dotta prefazione dell’ On.le Sen. Salvo Fleres che ha abilmente condotto la serata di presentazione.

Da uno dei racconti, scritto da Piero Juvara, è stato tratto un film in mediometraggio “Il professore e la ballerina”, con la sapiente regia di Michele Li Volsi, che è anche uno dei protagonisti, e la splendida fotografia di Rosario Neri, molto apprezzato nel suo campo come Direttore di fotografia, ha infatti lavorato anche con Quentin Tarantino nel suo periodo americano, e ora a Calascibetta per girare il film-documento “Nato in Xibet” (dall’antico nome di Calascibetta).

Il libro è acquistabile in libreria e su Amazon.

