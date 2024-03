libri consigliati

''Il sentiero segreto dei gelsomini'' di Elisa Barbaro

Un viaggio a ritroso nel tempo in un luogo ambiguo per ricomporre i pezzi sparsi di indicibili segreti e, chissą, forse anche della propria vita.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/03/2024 - 11:57:07 Letto 804 volte

In un periodo di grande cambiamento, l’italo-americana Giovanna decide di partire per la Sicilia per scoprire chi è Anita, la donna che suo nonno, sul letto di morte, le ha chiesto di trovare. Un viaggio a ritroso nel tempo in un luogo ambiguo per ricomporre i pezzi sparsi di indicibili segreti e, chissà, forse anche della propria vita.

Elisa Barbaro è nata a Messina dove ha lavorato dieci anni in un’agenzia di viaggi, poi come accompagnatrice turistica. Il suo romanzo d’esordio, Il suo nome era Aprile, e i suoi racconti brevi hanno ricevuto numerosi premi. Il sentiero segreto dei gelsomini è il suo secondo romanzo ambientato in Sicilia. È stato finalista al Torneo IoScrittore (2018) e ha vinto il Premio Speciale della Giuria al Bukowski 2023.

