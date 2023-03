Presentazione libro

''Il Valore del ricordo. Capitano Umberto Masotto'' di Domenico Interdonato e Vincenzo Caruso

A Messina, si presenta il libro ''Il Valore del ricordo. Capitano Umberto Masotto'' di Domenico Interdonato e Vincenzo Caruso.

Si terrà venerdì 31 marzo 2023 alle 10,30 presso il Centro diurno Camelot, Cittadella della Salute “Lorenzo Mandalari” in Viale Giostra a Messina la presentazione del libro “Il Valore del ricordo. Capitano Umberto Masotto”, scritto da due cultori di Storia patria il cav. Domenico Interdonato giornalista e scrittore e il prof. Vincenzo Caruso attuale Assessore alla Cultura del Comune di Messina. L’evento, che si tiene nell’ambito dell’iniziativa “30 libri in 30 giorni”, è organizzata dall’ASP, dal Comune di Messina, dalla Provincia di Vicenza, e dal Comune di Noventa e da BCsicilia. Saluti istituzionali del dott. Matteo Allone e dalla dott.ssa Tiziana Frigione.

Il volume composto da 272 pagine, è di facile lettura con tanti documenti inediti e contiene anche un capitolo curato dal dott. Maurizio Merlin con la prof. Donatella Sinigaglia entrambi di Noventa Vicentina e altri importanti contributi e appendici. Interdonato ha curato il capitolo del periodo in armi del Masotto, quello sugli eventi sviluppatesi attorno al ricordo dell’eroe a Messina e Noventa Vicentina, assieme alle appendici. Il prof. Caruso ha curato il capitolo da Messina ad Adua attraverso le Cronache del tempo e il Monumento alla Batteria Masotto. La prefazione è stata scritta dal prof. Roberto Sciarrone, Università Sapienza di Roma.

Il capitano Umberto Masotto eroico ufficiale di artiglieria da montagna vicentino, Medaglia d’Oro al Valor Militare, Adua 1° marzo 1896 e Medaglia di Bronzo al Valor Militare, Agordat 21 dicembre 1893, è stato il precursore dell’artiglieria da montagna con il cannone da 7 cm in bronzo a rigatura destorsa e a retrocarica. L’artiglieria da montagna nasce ufficialmente nel 1910, per operare accanto alle truppe alpine, ma il Ministero della Guerra aveva iniziato a forgiare la nuova specialità, fin dalle prime missioni coloniali in Africa orientale. Il nuovo cannone scomponibile e someggiabile da 7 cm in bronzo, è stato l’arma su cui il Masotto ha iniziato a studiare dopo l’uscita dalla Scuola di Applicazione delle Armi di Artiglieria e Genio di Torino, era leggero, si poteva trasportare facilmente su tre muli e a traino. Il suo primo impiego operativo avvenne da Tenente durante la prima missione in Africa orientale nel 1887, come vicecomandante di una Batteria di artiglieri da montagna indigeni. Dopo il suo rientro in Italia, diventa Capitano e assegnato a Messina, dove nell’estate del 1894 inizia la sua avventura con una Batteria di artiglieri da montagna siciliani, provenienti dai monti: Peloritani, Nebrodi, Madonie e dall’Etna. L’esperienza in terra africana si concluderà con un grande atto di eroismo e la morte, nell’infausta battaglia di Adua del 1° marzo 1896. Dopo Adua a Messina nel settembre del 1899, viene inaugurato il primo monumento dedicato ai caduti dopo la nascita del Regno, per onorare le Batterie siciliane e il capitano Masotto, l’opera è stata interamente finanziata dalla cittadinanza con donazioni e una colletta pubblica. Il volume scritto in tre anni di lavoro e ricerca, ha ottenuto prestigiosi loghi e patrocini ad iniziare dalla Provincia di Vicenza, dal Comune di Messina, dal Comune di Noventa Vicentina, dell’Istituto superiore “Masotto” di Noventa Vicentina, dalla Sezione Alpini di Vicenza e dal coordinamento per il centenario della Sezione Alpini di Vicenza. Inoltre ha ottenuto l’importante e concreto sostegno del Gruppo Alpini di Noventa Vicentina, insieme ai Gruppi Alpini della zona “Masotto” e del Gruppo Alpini di Messina. Il volume è stato presentato in prima nazionale il 24 settembre 2022 a Noventa Vicentina, alla presenza dell’autore cav. Interdonato, del prof. Sciarrone, di due Allievi della Scuola Militare Teulié di Milano in divisa storica, del presidente nazionale dell’ANA ing. Sebastiano Favero, del Sindaco di Noventa Vicentina dott. Mattia Veronese, della direttrice dell’IIS Masotto prof.ssa Maria Paola De Angelis, del dott. Maurizio Merlin della prof.ssa Donatella Sinigaglia assieme ad autorità civili e militari. Nella mattinata di lunedì 26 settembre il volume è stato presentato a circa 300 studenti dell’IIS “Masotto”, sempre di Noventa. Le presentazioni sono continuate a Cortina d’Ampezzo il 1° ottobre, a Merano il 5 ottobre e a Milano il 9 novembre presso la Scuola Militare Teulié, sempre a Milano il 16 febbraio nella sede ANA Milano Centro e il 17 febbraio a Palazzo Cusani Circolo Ufficiali. A Tolmezzo il 12 marzo, a Messina al Comando della Brigata “Aosta” il 16 marzo e alla Biblioteca Regionale Universitaria di Messina il 23 marzo. Il libro è candidato al XX Premio Letterario “Alpini Sempre” di Acqui Terme, che si svolgerà in autunno del corrente anno. L’opera finita di stampare a settembre 2022, edita in “Autor Publisher”, potrà essere acquistata online al costo di € 15,00 presso “la Libreria Militare” di Milano. Libreria Militare - 71423 - Interdonato-Caruso, D.-V.: Valore del ricordo. Capitano Umberto Masotto (Il)

