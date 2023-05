presentazione libro

''In questo mio soffrire ancora umano'' di Biagina Di Vittorio

Biagina Di Vittorio con il suo libro ''In questo mio soffrire ancora umano'', scandaglia il lavoro faticoso dell'essere poeta.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/05/2023 - 11:35:58 Letto 704 volte

Dopo l'esordio con la raccolta poetica "A cielo aperto" pubblicata nel 2020, la successiva partecipazione al volume di Autori Vari "Ghibli 2021" e l'inserimento nell'Enciclopedia dei Poeti Italiani Contemporanei 2021, Biagina Di Vittorio ritorna in libreria con un libro tutto suo dal suggestivo titolo "In questo mio soffrire ancora umano".

Editato sempre dai tipi della Aletti Editore, nella prestigiosa collana "I Diamanti", a cui collaborano grandi nomi della cultura come Alessandro Quasimodo, Francesco Gazzè, Hafez Haidar, Cosimo Damiano Damato e Alfredo Rapetti Mogol, il libro è disponibile sia nel tradizionale formato cartaceo che in eBook.

Biagina, classe 1956, originaria di Termini Imerese, impegnata per lunghi anni nel mondo del volontariato e dell'associazionismo, è entrata nell'ambito editoriale a pieno titolo soltanto di recente, ma dimostrando da subito il suo talento, grazie alla sua scrittura definita, completa e coinvolgente, che ne fanno una poetessa di profonda sensibilità e di valore.

Come scrive il poeta ed editore Giuseppe Aletti, che ha curato la prefazione del libro: l'autrice «scandaglia il lavoro faticoso ed estenuante dell'essere poeta». Nelle sue poesie, «spicca la scelta di parole ricercate, poco battute, che palesano la ricchezza della lingua italiana - continua Aletti - Di Vittorio ha fatto centro, sia nella resa stilistica sia nella predilezione dei contenuti, dove emergono i grandi temi della missione del poeta in relazione al suo essere al mondo ed al suo presentarsi come artigiano della parola».

Alla cura delle poesie corrisponde la pregiata resa grafica del libro, con la minuziosa attenzione ai particolari, tra cui spicca la copertina, molto evocativa, con l'immagine in penombra di una donna in accorata contemplazione.

Così è il poeta, che mai si stanca di ascoltare la voce del mondo, anche a costo di dover soffrire.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!