presentazione libro

''Italia Europa Rivoluzione'' di Ugo Susinno

Una vera e propria testimonianza di ciò che significò fare militanza politica negli anni '70 e '80 a Palermo e non solo.

Pubblicata il: 22/11/2023

Sabato 25 novembre alle ore 17.30, si terrà la presentazione del libro "Italia Europa Rivoluzione" di Ugo Susinno, presso il Circolo Barbadoro in via G. di Martino 43 a Palermo.

Una vera e propria testimonianza di ciò che significò fare militanza politica negli anni '70 e '80 a Palermo e non solo; diversi sono infatti gli episodi che illustrano la realtà romana, quella milanese e padovana.

126 pagine che raccontano la politica, le azioni nelle scuole, gli scontri con i gruppi extraparlamentari di sinistra, il cameratismo, i personaggi di un periodo in cui portare avanti gli ideali in cui si credeva, voleva dire mettere a rischio la propria incolumità. Il tutto dalla prospettiva privilegiata di chi quelle vicende le ha vissute in prima persona.

Dalla prefazione di Luca Signorelli:

"Nonostante tutto si tirava avanti e non si cedeva di un solo metro pur essendo in netta inferiorità numerica, sia per il senso di comunità che per la grande motivazione ideale e culturale che aleggiava in tutti noi.

Una militanza determinata e rigorosa sostenuta da profondi e, a volte, visionari contenuti culturali.

L’affermazione dell’individuo come entità unica e indissolubile contro i principi dell’omologazione e del collettivismo tanto in voga nella cultura marxista.

Il culto dello stato sociale contro la dittatura del proletariato e la lotta di classe. Il concetto di Nazione come entità nazional popolare contro l’Internazionale Socialista.

Il rifiuto del modello culturale e politico made in USA e del controllo esercitato sulla nostra vita politica in tutti i modi possibili e immaginabili che ha creato lo scenario di un paese a sovranità limitata.

Nessuna reazione né conservazione ma tante proposte innovative, politiche e culturali. Per questo lottavamo, anche a prezzo della nostra incolumità: per i nostri ideali, per la nostra visione del mondo e dell’uomo".

